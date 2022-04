Vergewaltigung im Stadtpark: Elf junge Männer vor Gericht

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Wegen einer Gruppenvergewaltigung einer 15-Jährigen im Hamburger Stadtpark müssen sich ab Mai elf junge Männer vor dem Landgericht verantworten. Die zuständige Strafkammer habe die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit. Den Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 22 Jahren werden Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen.

Hamburg - Sie sollen ausgenutzt haben, dass die 15-Jährige aufgrund ihrer Alkoholisierung kaum noch in der Lage war, einen Willen zu äußern.

Die Tat hatte sich in der Nacht zum 20. September 2020 ereignet. Die Angeklagten sollen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in unterschiedlicher Beteiligung, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten an der 15-Jährigen vergangen haben. Bereits zum Prozessauftakt am 10. Mai werde sich die Frage stellen, ob mit Rücksicht auf die junge Frau die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden müsse, erklärte der Gerichtssprecher. dpa