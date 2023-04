Verkehrslage um Hamburg trotz A7-Vollsperrung normal

Autos fahren auf der Autobahn A7 in Richtung Norden durch den Elbtunnel. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Trotz der 55-stündigen Vollsperrung der A7 am Hamburger Elbtunnel am Wochenende ist die Verkehrslage am Samstag ruhig geblieben. „Für die Größe der Sperrung ist die Situation wirklich relativ entspannt, nicht schlimmer als an einem normalen Wochentag“, teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale am Samstagnachmittag mit.

Hamburg - Lediglich auf den Ausweichstrecken am Georgswerder Bogen in Wilhelmsburg und in Harburg sei dichterer bis stockender Verkehr zu verzeichnen. Auch auf der A1 zwischen der Norderelbbrücke und Stillhorn gäbe es stockenden Verkehr auf einer Länge von zwei Kilometern.

Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark bis Montagmorgen 5.00 Uhr in beide Richtungen nicht befahrbar. Während der Vollsperrung soll eine neue Zufahrt vor dem Südportal des Elbtunnels in Betrieb genommen werden.

Die Autobahn Nord GmbH riet Autofahrern, den gesperrten Abschnitt großräumig zu umfahren. Wichtigste Ausweichroute für den überregionalen Verkehr ist die Strecke über die A1, die A21 und die Bundesstraße 205 zwischen dem Horster Dreieck und Neumünster-Süd. dpa