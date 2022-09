Er war zuvor im Theater: Paul Schulz auf Heimweg verschwunden - Nun sucht TV-Show nach Rentner

Paul Schulz hatte am späten Abend den Heimweg in Hamburg angetreten, seitdem fehlt von dem Rentner jede Spur. Auch das Fahrrad des Vermissten ist seitdem verschwunden.

Hamburg - Bereits seit mehr als sieben Jahren fehlt von Paul Schulz aus Hamburg jede Spur, nun erhoffen sich Ermittler den Durchbruch durch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Wie die ZDF-Sendung bereits im Vorfeld erklärt, sei der Fall auch für Ermittler „eher ungewöhnlich“. Der damals 79-Jährige war auf dem Heimweg verschwunden, auch sein Fahrrad ist seitdem nicht wieder aufgetaucht.

Am Tag seines Verschwindens, dem 9. April 2015, war Paul Schulz zuvor noch mit seiner Frau im Theater in Winterhude gewesen, den Heimweg hatte das Ehepaar mit Fahrrädern angetreten. Gegen 23 Uhr habe Paul Schulz dann überraschend einen anderen Weg als seine Frau genommen. Von der Straßenecke „Am Karpfenteich/Josthöhe“ sind es noch etwa drei Kilometer bis zum Haus des Ehepaares. Als der Rentner nicht daheim ankommt, alarmiert seine Frau die Polizei. Doch Paul Schulz bleibt verschwunden, auch von dem Fahrrad des damals 79-Jährigen fehlt bis heute jede Spur. Der Einsatz von Suchhunden bringt ebenfalls nicht den erhofften Durchbruch.

Demnach hatten die Hunde die Spur des Mannes bis zum „Poppenbütteler Weg“ verfolgt, dort reißt sie ab. Die Tochter habe gegen 23.30 Uhr aus der Entfernung einen älteren Mann gesehen, der mit einem Fahrrad auf der „Glashütter Landstraße“ stadtauswärts unterwegs gewesen sein soll. Doch Paul Schulz gilt noch immer als vermisst. Vor zwei Jahren wurde der Vermisste für tot erklärt.

Bringt Aktenzeichen XY nun den entscheidenden Hinweis: Rentner gilt seit mehr als 7 Jahren als vermisst

Wie die ZDF-Sendung weiter berichtet, habe das LKA Hamburg „einige ganz vage Ansatzpunkte, die man in Erwägung ziehen muss“. In Aktenzeichen XY sollen unter anderem die wichtigsten Örtlichkeiten gezeigt werden. Ermittler interessieren sich auch für das Fahrrad, das bis heute fehlt. Wurde es irgendwo beseitigt? Bei dem Fahrrad handelt es sich nach Polizei-Angaben um ein schwarz-silber-farbenes Fahrrad der Marke Kettler, Modell Silverline (Damenfahrrad). Rahmennummer (am Steuerroh): 4039830. Größe: 28 Zoll.

In einem Pressestatement erklärt die Polizei Hamburg zu dem Fall: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Schulz Opfer einer Straftat geworden ist“. Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder jede Polizeidienststelle.