Versuchter Mord: Neuer Prozess gegen Mutter nach Revision

Teilen

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Eine 37 Jahre alte Frau steht wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Mordes an ihrer Tochter von heute an erneut in Hamburg vor dem Landgericht. Der Bundesgerichtshof hatte im Mai ein Urteil des Landgerichts gegen die Krankenschwester teilweise aufgehoben. Die Frau war im September 2021 wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.

Hamburg - Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass die Frau im Dezember 2020 ihrer heute fünf Jahre alten Tochter während diese im Krankenhaus war heimlich Beruhigungs- und Schlafmittel verabreicht hatte. Akute Lebensgefahr habe nicht bestanden, die zweite Gabe habe jedoch eine potenziell lebensgefährliche Dosis gehabt.

Der Bundesgerichtshof hielt die Begründung des Landgerichts für die Annahme eines Tötungsvorsatzes für unzureichend und hob das Urteil in diesem Punkt auf. Für die erste Medikamentengabe und die Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Urteil Bestand. Nun muss über die zweite Medikamentengabe und die Strafzumessung neu verhandelt werden. dpa