Verurteilter Einbrecher flieht mit Taxi und wird gestellt

Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Flucht eines mutmaßlichen Einbrechers mit einem Taxi hat in Hamburg in der Nacht zum Samstag ein jähes Ende gefunden. Das Fahrzeug sei von Beamten gestoppt und der Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Zuvor habe es einen Zeugenhinweis über einen Einbruch in ein Feinkostgeschäft im Bahnhof Dammtor gegeben.

Hamburg - Daraufhin hätten zehn Streifenwagen die Fahndung aufgenommen.

Bei dem 47-Jährigen seien mehrere hundert Euro gefunden worden, die vermutlich aus der Kasse des Geschäfts stammten. Eine Überprüfung habe ergeben, dass der Mann bereits verurteilt ist und mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Er sei untergetaucht gewesen und habe sich so einer Haftstrafe von drei Jahren entzogen. Es gehe um besonders schweren Fall des Diebstahls in acht Fällen, etwa wegen Wohnungseinbruchs. Der Mann werde wegen weiterer Delikte wie Diebstahl, Betrug, Geldwäsche und Leistungserschleichungen gesucht.

Auf den Mann kommt nun ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts auf Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. dpa