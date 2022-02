VfB gewinnt Lübeck-Derby: HSV II will Sprung in Meisterrunde

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel hat am vorletzten Spieltag der Nord-Staffel die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Dafür mussten die Kieler allerdings nichts tun - sie hatten spielfrei. Verfolger Weiche Flensburg kam aber bei der SV Drochtersen/Assel nicht über ein 1:1 hinaus. Maximilian Geißen hatte die Niedersachsen in Führung geschossen, Marcel Cornils glich mit seinem zehnten Saisontor für Flensburg aus.

Hamburg - Wie Kiel II und Flensburg ist auch Teutonia 05 Ottensen qualifiziert für die Meisterrunde. Die Hamburger kamen gegen Eintracht Norderstedt zu einem souveränen 3:0 und festigten den dritten Platz. Mats Facklam, Fabian Istefo und Miguel Fernandez trafen für Teutonia.

Das 141. Lübecker Derby zwischen Phönix und dem VfB fand einen deutlichen Sieger. Beim 4:1-Erfolg des VfB erzielten Thommy Grupe (2), Malek Fakhro und Mirko Boland die Tore für den VfB, Sebastian Pingel gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. 2949 Zuschauer sahen den fünften Sieg des Drittliga-Absteigers hintereinander.

Am letzten Spieltag kommt es zu einem Endspiel zwischen dem VfB Lübeck und Drochtersen: Der Verlierer muss in die Abstiegsrunde. Voraussetzung ist, dass der Nachwuchs des Hamburger SV auch die letzte Partie gegen Phönix Lübeck gewinnt und unter die ersten Fünf kommt. Die Hamburger verschafften sich durch einen 3:0-Erfolg beim Heider SV die gewünschte Ausgangsposition. Herausragender Akteur war Pingdwinde Beleme, der alle Treffer erzielte. Es war der fünfte Auswärtserfolg des HSV in Serie.

Wichtige Punkte für die am 5. März beginnende Abstiegsrunde holte sich der Nachwuchs des FC St. Pauli im zweiten Hamburger Derby gegen Altona 93. Beim 1:0-Erfolg sorgte Franz Roggow für das Tor des Tages. dpa