VHH vergibt Großauftrag für 350 E-Busse

Teilen

Mit der Order von 350 neuen Fahrzeugen wollen die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) ihre E-Bus-Flotte in den kommenden Jahren mehr als vervierfachen. Im Rahmen der bislang größten Ausschreibung in der Firmengeschichte hätten die Hersteller MAN Truck & Bus und Daimler Buses den Zuschlag erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

Hamburg - Bei MAN werden die VHH demnach bis zu 100 Busse des Typs Lion’s City 12 E ordern. Bei Daimler Buses bestehe eine Option auf insgesamt 250 Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz eCitaro. Angaben zum finanziellen Umfang des Geschäfts wurden nicht gemacht.

Die ersten Fahrzeuge sollen in der ersten Jahreshälfte 2024 ausgeliefert werden: 48 Solobusse von MAN sowie 47 Solo- und 48 Gelenkbusse von Daimler. Die Reichweite der Fahrzeuge liege je nach Modell zwischen 200 und 300 Kilometern ohne Nachladung. Zudem verfügten die Busse über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung wie Brems- und Abbiegeassistenzsysteme.

Die VHH hätten eine klare Vision vor Augen, sagte Geschäftsführer Lorenz Kasch. „In den 2030er Jahren wollen wir lokal emissionsfrei unterwegs sein.“ Die jetzt erteilten Großaufträge „stellen einen echten Meilenstein auf dem Weg zum e-mobilen Unternehmen dar“.

Aktuell verfügen die VHH den Angaben zufolge über 86 E-Busse, die überwiegend vom Betriebshof Bergedorf im Osten sowie vom Betriebshof Schenefeld im Westen im Linienbetrieb eingesetzt werden. Bis zum zweiten Quartal dieses Jahres solle die E-Flotte mit 17 weiteren E-Bussen und 11 E-Sprintern auf insgesamt 114 Fahrzeuge anwachsen. dpa