Viele Schauspielstars beim Hamburger Theater Festival

Bibiana Beglau (Elisabeth, Königin von England) spielt während der Fotoprobe zum Schauspiel „Maria Stuart“. © Barbara Gindl/APA/dpa

Schauspielstars wie Birgit Minichmayr, Bibiana Beglau, Jens Harzer, Nina Hoss, Ulrich Matthes und Tobias Moretti sind in diesem Jahr beim Hamburger Theater Festival zu erleben. Vom 29. April bis zum 4. Juni präsentiere das private Festival auf verschiedenen Hamburger Bühnen bemerkenswerte Theaterinszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum, teilten die Veranstalter am Freitag in Hamburg mit.

Hamburg - Das Festival wird auch in diesem Jahr durch Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen aus dem Kartenverkauf finanziert.

Eröffnet wird es am 29. April mit einem Gastspiel des Berliner Ensembles im St. Pauli Theater: „Der Diener zweier Herren“ nach Carlo Goldoni, Regie führt Antú Romero Nunes, auf der Bühne stehen unter anderen Constanze Becker und Stefanie Reinsperger. Das Schauspiel Köln ist vertreten mit „Vögel“ von Wajdi Muawad (Regie: Stefan Bachmann). Das Burgtheater Wien zeigt „Maria Stuart“ von Friedrich Schiller (Regie: Martin Kušej), unter anderen mit Birgit Minichmayr und Bibiana Beglau.

Das Schauspielhaus Bochum präsentiert „Iwanow“ von Anton Tschechow(Regie: Johan Simons), unter anderen mit Jens Harzer. Ulrich Matthes und Judith Hofmann stehen bei „Der Menschenfeind“ vom Deutschen Theater Berlin auf der Bühne (Regie: Anne Lenk). Zum Abschluss am 3. und 4. Juni zeigt das Burgtheater Wien das Stück „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre (Regie: Martin Kušej), unter anderen mit Dörte Lyssewski, Regina Fritsch und Tobias Moretti. dpa