Viertelfinale: Polo-Herren verlieren, HTHC siegt bei Alster

Teilen

Ein Hockeyspieler spielt den Ball. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Den Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club droht das Aus im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Zum Auftakt der Playoff-Serie „best of three“ unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus am Sonntag bei Uhlenhorst Mülheim mit 1:2 (0:1) und muss nun in zwei Wochen zwei Heimspiele gewinnen, um die Endrunde Anfang Juni in Bonn noch zu erreichen.

Hamburg - Der Treffer, der Polos erste Niederlage in diesem Jahr besiegelte, fiel kurz vor Schluss.

Im Hamburger Duell setzte sich der HTHC am Samstag mit 3:2 (0:1) beim Club an der Alster durch. Michael Körper sorgte mit einem Eckentor für die Entscheidung. Der UHC musste sich dagegen dem Titelverteidiger Rot-Weiss Köln mit 3:4 (2:2) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Die Hanseaten hatten in der regulären Spielzeit bis fünf Minuten vor Schluss mit 2:1 geführt.

Die Alster-Damen kamen im Lokalderby beim UHC Hamburg zu einem 2:1 (2:0). Das Team vom HTHC setzte sich gegen Rot-Weiss Köln mit 3:2 (1:1) nach Penaltyschießen durch.

Den Großflottbeker Damen fehlt nach den beiden Erfolgen (4:0/5:2) gegen TuS Lichterfelde in der Abstiegsrunde (best of five) nur noch ein Sieg, um den Verbleib in der Bundesliga perfekt zu machen. Die nächsten Partien finden am 28. und 29. Mai statt. dpa