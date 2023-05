Sperrungen auf A7 zwischen Bahrenfeld und Volkspark

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Wieder Bauarbeiten und wieder Staugefahr auf der A7: Diesmal wird es aber nicht so schlimm wie Ende April, als die A7 am Elbtunnel komplett dicht war.

Hamburg - Die Autofahrer von Hamburg müssen sich von Montagabend bis Samstag auf nächtliche Teil-Sperrungen der A7 einstellen. Im Rahmen der Bauarbeiten am Tunnel Altona soll die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar sein. Zusätzlich dazu kommt es laut Informationen der Autobahn GmbH zur Sperrung aller Ausfahrten an der Anschlussstelle Volkspark. Die Sperrungen sollen um 21.00 Uhr beginnen und um 5.00 Uhr aufgehoben werden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist zusätzlich dazu die Sperrung der Fahrbahn Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark geplant. Im selben Zeitraum soll die Auffahrt der Anschlussstelle Othmarschen Richtung Norden gesperrt werden. Da die Bauarbeiten stark witterungsabhängig sein, wären terminliche Verschiebungen der Arbeiten möglich, so die Autobahn GmbH.

Erst Ende April hatte es auf der A7 am Hamburger Elbtunnel eine 55-stündige Vollsperrung gegeben. dpa