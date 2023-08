Waffen und mögliche Handgranaten bei 51-Jährigen gefunden

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hamburg-Eidelstedt hat die Polizei Schusswaffen und mögliche Handgranaten gefunden. Die Beamten seien am Donnerstagmorgen angerückt, weil der 51 Jahre alte Wohnungsinhaber im Verdacht stehe, ein Hitler-Bild in einer WhatsApp-Gruppe gepostet zu haben, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering. Gegen den Mann werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Hamburg - Die sichergestellten Waffen seien „Zufallsfunde“ gewesen.

Der 51-Jährige habe eine waffenrechtliche Erlaubnis. Darum werde geprüft, ob er die sichergestellten Gegenstände besitzen durfte oder ob sie einen Verstoß gegen das Waffen- oder Sprengstoffgesetz darstellen. Die Beamten fanden den Angaben zufolge neben einer Langwaffe, Munition und möglicherweise Handgranaten auch Elektroschocker und Messer.

Bei dem Einsatz unter Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Hamburger Polizei sei der 51-Jährige nicht angetroffen worden. Die Beamten konnten ihn später festnehmen. Der Beschuldigte habe sich kooperativ verhalten. Zunächst hatte das „Hamburger Abendblatt“ in seiner Online-Ausgabe berichtet. dpa