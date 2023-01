Walter findet Hallenfußball „eigentlich grandios“

Hamburgs Trainer Tim Walter guckt an der Kamera vorbei.

Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist ein Fan des Hallenfußballs unter bestimmten Bedingungen. „Ich finde Hallenfußball eigentlich grandios. Es kommt immer auf das Regelwerk an“, sagte der 47-Jährige am Mittwoch bei hsv.de. „Wenn das Grätschen und Drücken an der Bande verboten würde, wäre auch die Verletzungsgefahr nicht höher“, sagte Walter.

Hamburg - Die Mannschaft des Zweitliga-Zweiten nimmt am Sonntag an einem Hallenturnier in Gummersbach teil. Dort trifft der HSV auf den Zweitliga-Konkurrenten Karlsruher SC, den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze, den Drittligisten Rot-Weiss Essen sowie die Regionalligisten 1. FC Kaan Marienborn und Blau-Weiss Lohne. Wegen der Verletzungsgefahr werden beim HSV vor allem Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen.

Am Tag davor bestreiten die Norddeutschen ihren ersten Freiluft-Test. Die Mannschaft gastiert beim Bundesligisten 1. FC Köln. Am Mittwoch nächster Woche reisen die Hamburger ins Trainingslager nach Sotogrande in Spanien. dpa