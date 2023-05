Walter fordert mehr Konsequenz vor Duell mit Paderborn

2. Bundesliga

Trainer Tim Walter vom Hamburger SV hat von seinen Spielern mehr Entschlossenheit in der Schlussphase des Aufstiegsrennens verlangt. Der Coach des Fußball-Zweitligisten forderte von seinen Spielern vor der Partie gegen den SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky), „dass jeder Einzelne noch intensiver an seinem Zweikampfverhalten arbeitet“.

Hamburg - „Wir kommen dazu, uns Chancen zu erspielen. Wir kommen dazu, auch in vielen Situationen konsequent zu verteidigen“, sagte Walter vor dem Spiel im Volksparkstadion. „Wir wollen es aber in allen Situationen.“ In den vergangenen drei Spielen hatte der HSV zwei Niederlagen und acht Gegentreffer kassiert.

Gegen den direkten Verfolger auf dem vierten Tabellenrang gehe es „darum, dass wir das Spiel bestimmen und das wir dem Gegner unser Spiel aufdrängen“, sagte der 47-Jährige. „Wir werden alles daran setzen, dass wir die Punkte hierbehalten.“ Paderborn liegt mit 50 Zählern sechs Punkte hinter den Hamburgern.

Stürmer András Nemeth, Linksverteidiger Noah Katterbach und Flügelstürmer Bakery Jatta werden im Duell mit den Ostwestfalen nicht dabei sein. Nemeth hatte sich eine Fraktur des Innenknöchels zugezogen, Katterbach sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Jatta fehlt aufgrund einer Gelbsperre. dpa