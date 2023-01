Walter freut sich über Fan-Zuspruch: „Eine Riesenwucht“

Hamburgs Trainer Tim Walter freut sich über den Fanzuspruch. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Trainer Tim Walter setzt beim Kampf des Hamburger SV um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter auf die Unterstützung der Fans. „Das ist eine Riesenwucht und ein Riesenvorteil für uns“, sagte der 47-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor heimischem Publikum gegen Eintracht Braunschweig.

Hamburg - Zu der Anhängerschaft in der Stadt sei in den vergangenen Monaten ein großes Vertrauen entstanden. „Wir freuen uns auf den Kessel, dass wir da einlaufen können“, sagte Walter am Freitag und ergänzte: „Es ist erdrückend für den Gegner.“ Laut Finanzvorstand Eric Huwer hat der HSV den sechsthöchsten Zuschauerschnitt aller Erst- und Zweitligisten. Auch die Partie am Sonntag gegen Braunschweig ist mit mehr als 54.000 Zuschauer bereits so gut wie ausverkauft. Darunter sind in etwa 6500 Eintracht-Fans. dpa