Warnstreik am Flughafen begonnen: Keine Starts ab Hamburg

Ein Flugzeug bleibt am Boden. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Mit Beginn der Nachtschicht am Hamburger Flughafen hat am Mittwochabend ein zweitägiger Warnstreik der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich begonnen. Für Donnerstag wurden nach Angaben des Airports alle 152 geplanten Starts von Passagiermaschinen gestrichen. Zudem wurden mehr als 30 Ankünfte abgesagt. Auch am Freitag soll keine Passagiermaschine in Hamburg abfliegen.

Hamburg - Der Airport bat die Reisenden, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen von insgesamt vier Flughäfen für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Bestreikt werden außer Hamburg auch die Airports in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart. dpa