Warnstreik am Hamburger Flughafen am Montag

Streikende Mitarbeiter stehen vor dem Terminal 1 am Flughafen Hamburg. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa

Wieder ein Warnstreik am Hamburger Flughafen: Während der Frühjahrsferien sind mit Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend 2000 Beschäftigte zu Arbeitsniederlegungen ausgerufen. Viele Flüge fallen am Montag aus.

Hamburg - Passagiere am Hamburger Flughafen müssen sich am Montag erneut auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 2000 Beschäftigte am Flughafen mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22.00 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Der Flughafen rechnet mit erheblichen Einschränkungen für Zehntausende Reisende. „Und das mitten in den Hamburger Märzferien, die eine beliebte Reisezeit für Familien mit Kindern sind“, sagte Flughafensprecherin Janet Niemeyer am Samstag.

Die Gewerkschaft hat auch das Sicherheitspersonal zu Warnstreiks am Berliner Hauptstadtflughafen BER sowie an den Flughäfen Hannover und Bremen aufgerufen. In Hamburg waren bislang für Montag insgesamt 244 Flüge geplant, darunter 123 Abflüge und 121 Ankünfte mit rund 30.000 Passagieren.

Noch sei der Flughafen mit der Bewertung des angekündigten Warnstreiks beschäftigt. Es seien jedoch weitreichende Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu erwarten, sagte Niemeyer. „Dieser Streik wird damit zum wiederholten Male und ganz bewusst auf dem Rücken der Hamburger Passagiere ausgetragen.“ Das Tarifeinigungen auch ohne Streiks möglich seien, habe die Tarifeinigung für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste am Hamburg Airport gezeigt. „Die Mitarbeitenden erhalten künftig durchschnittlich rund 20 Prozent mehr Gehalt.“

Der Flughafen riet Passagieren, sich bei für Montag geplanten Flügen fortlaufend über den Flugstatus zu informieren und bei Bedarf Kontakt mit der gebuchten Airline aufzunehmen. Bereits Mitte Februar hatte es am Flughafen Hamburg einen 24-stündigen Warnstreik gegeben. Davon waren nach Angaben des Flughafens 253 Flüge und etwa 32.000 Passagiere betroffen.

Die Gewerkschaft rief für Montag unter anderem die Beschäftigten des Hamburger Flughafens sowie mehrerer Flughafentöchter (Instandhaltung, IT, Parkraumbewirtschaftung) zum Streik auf, die direkt unter den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes fallen oder indirekt über Haustarifverträge an ihn gekoppelt sind. Aufgerufen sind aber auch die Beschäftigten Sicherheitsdiensten, die unter den bundesweiten Tarifvertrag in der Luftsicherheit fallen sowie die Mitarbeitenden der Passagierabfertigung.

„Alle diese Unternehmen eint, dass der Flugverkehr längst wieder boomt und sie sehr gut verdienen“, sagte Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe. Die Geschäftsführungen weigerten sich aber, ihre Beschäftigten angemessen und fair zu entlohnen. „Viele Familien haben in den vergangenen Jahren mit Inflation und Corona viel Geld verloren, Geld, das ihnen jetzt fehlt.“

Die Beschäftigten der Luftsicherheit verhandelten seit mehr als zwei Jahren über ihre Zulagen, sagte Stubbe. „Bislang bewegen sich die Arbeitgeber überhaupt nicht.“ Die unregelmäßigen Dienstzeiten stellten eine hohe Belastung dar und müssten entsprechend honoriert werden.

Die Gewerkschaft plant am Montag (12.00 Uhr) eine etwa zweistündige Kundgebung vor den Terminals. Dort will der stellvertretende Verdi-Landesleiter Ole Borgard sprechen. Die Gewerkschaft rechnet mit 300 Teilnehmenden. dpa