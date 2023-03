Warnstreik an Kliniken und bei Stadtreinigung in Hamburg

Streikende stehen während einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi auf dem Rathausmarkt. © Marcus Brandt/dpa

Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst geht am Freitag mit Arbeitsniederlegungen an Hamburger Krankenhäusern und bei der Stadtreinigung weiter. Die Gewerkschaft Verdi erwartet rund 2500 Streikende. So sollen vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asklepios-Kliniken und des Universitätsklinikusm Hamburg-Eppendorf (UKE) in den Ausstand treten.

Hamburg - Eine Notfallversorgung in den Kliniken werde wie immer gewährleistet, hieß es weiter. Die Beschäftigten der Stadtreinigung wollen noch bis Sonntag streiken. Am Morgen ist ab 9.00 Uhr eine Kundgebung am Gänsemarkt geplant.

Mit den Aktionen will die Gewerkschaft vor der dritten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bereits am Donnerstag waren rund 6000 Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes in Hamburg in den Warnstreik getreten. Für den kommenden Montag ist zudem ein bundesweiter Verkehrs-Warnstreik angekündigt; parallel zum Start der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam.

Rund 60.000 Menschen sind in der Hansestadt vom Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes betroffen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr - in zwei Schritten - sowie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. dpa