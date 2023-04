Warnstreik legt Flugbetrieb lahm: Keine Starts ab Hamburg

Ein Gewerkschaftsvertreter klebt ein Plakat mit der Aufschrift „Warnstreik!“ und einen Flyer an die Anzeigetafel im leeren Terminal 2. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Am Hamburger Flughafen fallen wegen eines Warnstreiks der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich an diesem Donnerstag alle Starts von Passagiermaschinen aus. Bereits die Mitarbeiter der Nachtschicht sollen ab Mittwochabend dem Aufruf folgen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass schon ab 22.00 Uhr ein verspäteter Abflug ausfallen könnte.

Hamburg - Für Donnerstag seien zudem mehr als 30 Ankünfte abgesagt worden, einige auch schon für Freitag, teilte der Flughafen mit. Es würden weitere Streichungen erwartet.

Der Warnstreik soll auch am Freitag bis Betriebsschluss andauern. Der Airport bat die Reisenden, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und nicht zum Flughafen zu kommen. Am Donnerstag hatten 152 Passagiermaschinen starten sollen, am Freitag 156. Bestreikt werden auch die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn. dpa