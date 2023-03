Warten auf König Charles in Hamburg

Royal-Fans warten bei Regen am Rathausmarkt vor dem Hamburger Rathaus auf die Ankunft des britischen Königs. © Marcus Brandt/dpa

Warten auf die Royals in Hamburg: König Charles III. und seine Ehefrau Camilla sind für den letzten Tag ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland mit einem regulären Zug von Berlin nach Hamburg aufgebrochen. Dort werden sie am Mittag von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Bahnhof Dammtor begrüßt.

Hamburg - Am Rathausplatz standen am Vormittag einige Dutzende Fans und warteten an den Absperrungen auf den König. Immer wieder mussten sie dabei den Schirm aufspannen, da es kleinere Schauer gab. dpa