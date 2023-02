Weiter „geil“ auf Siege: Hürzeler will keine Zufriedenheit

St. Pauli Trainer Fabian Hürzeler steht vor dem Spiel im Stadion. © Christian Modla/dpa/Archivbild

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli will nach den Erfolgen der vergangenen Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga keine Zufriedenheit bei seinen Spielern aufkommen sehen. „Wir haben jetzt viel Selbstvertrauen getankt, aber wichtig ist es, nach vier Siegen weiterhin hungrig zu sein, weiterhin geil darauf zu sein, Spiele gewinnen zu wollen und diesen Prozess weiterzugehen, dass keine Zufriedenheit hier einkehrt“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz vor dem brisanten Nordduell gegen den FC Hansa Rostock (13.

Hamburg - 30 Uhr/Sky) am Sonntag.

Unter dem neuen Trainer Hürzeler, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feiert, ließ der aktuelle Tabellen-Achte noch keine Punkte liegen und gewann alle vier Ligapartien in diesem Jahr. „Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart und auf unseren Prozess, also wie wir Fußball spielen wollen. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Wir wissen, dass es harte Arbeit ist und deshalb ist Rostock wieder eine große Herausforderung“, fügte er hinzu.

Bei der Begegnung gegen die Rostocker handelt es sich wegen der Rivalität um ein Hochsicherheitsspiel. „Ich glaube, dass wir im Stadion alles dafür tun werden, dass es reibungslos abläuft, dass wir ein gutes Fußballspiel sehen“, sagte Hürzeler und hoffte, dass die Fans „das Spiel gewaltfrei verfolgen“ und „genießen“ können. Bei der ausverkauften Partie werden keine alkoholischen Getränke im Stadion verkauft, zusätzliche Ordner werden hinzugezogen und es wird einen Puffer zwischen den Gästefans und den angrenzenden Heimfans geben, teilte der Club mit. dpa