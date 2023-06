„Wenn jemand Hilfe braucht, hilft man“ – Paar kann einen Mann aus Badesee in Hamburg retten

Von: Sebastian Peters

Mahyar Nejati und seine Frau (Claudia Winkler) konnten einen Schwimmer vor dem Tod im Eichbaumsee retten © Sebastian Peters

Mahyar Nejati und Claudia Winkler sprangen in Hamburg sofort ins Wasser und konnten so einem Menschen das Leben retten. Für den Zweiten kam jede Hilfe zu spät.

Hamburg – Der 35-jährige Mahyar Nejati und Claudia Winkler (33) wurden am Sonntag zu den tragischen Helden von Eichbaumsee in Allermöhe. Bei sonnigem Wetter und Temperaturen, die an die 30-Grad-Grenze kratzen, badeten zahlreiche Menschen am aufgrund von Blaualgen igentlich für den Badebetrieb gesperrten Eichbaumsee.

Junger Mann ertrinkt im Eichbaumsee in Hamburg: Lebensretter-Paar kann einem Mann das Leben retten – der Zweite ging unter

Der Eichbaumsee ist für den Badebetrieb eigentlich gesperrt. © Sebastian Peters

Gegen 16:45 Uhr wird die Badeidylle plötzlich durch Hilfeschreie unterbrochen. Zwei junge Männer, die mit zwei weiteren am See waren, gerieten an die lebensgefährliche Abbruchkante und verloren plötzlich den Boden unter den Füßen. Der Eichbaumsee besitzt, wie viele Kiesgruben, eine Abbruchkante, die nach ungefähr zwei bis drei Meter seichten Gewässers plötzlich in die Tiefe abbricht.

Durch die Hilfeschreie aufmerksam wurden zwar einige Badegäste – doch nur zwei halfen. Der aus dem Iran stammende Mahyar Nejati, der sich durch Kajaksport mit Gewässern und dessen Gefahren auskennt, und seine Frau Claudia Winkler. Beide rannten sofort zu den beiden Männern im Wasser. Mahyar Nejati konnte schnell einen jungen Mann sichern und an Land ziehen. Dem Zweiten gab er noch einen Stoß in die richtige Richtung, konnte ihn aber nicht halten. Auch seine Frau konnte den Mann nicht über der Wasseroberfläche bringen. „Er wog schätzungsweise 120 Kilogramm“, so die Arzthelferin Claudia Winkler zu 24hamburg.de.

Das Paar erklärte dem Kriseninterventionsteam, wie sie den einen Mann gerettet hatten. © Sebastian Peters

Nur wenige halfen: „Wenn jemand Hilfe braucht, hilft man“ so die Ersthelfer über die Situation am See

Nachdem der junge Mann im See verschwunden war, rückte ein Großaufgebot von Einsatzkräften an. Suchten über eine Stunde nach dem vermissten Schwimmer. Taucher, zahlreiche Kleinboote und auch ein Drohen suchten den Grund ab. Erst nach rund eineinhalb Stunden fanden die Einsatzkräfte den bereits verstorben Mann rund drei Meter von der Wasserkante entfernt.

Das Paar, das ein Menschenleben gerettet hatte, zeigte sich vor Ort insbesondere davon geschockt, dass niemand sonst half. „Sie dachten, es sein ein Spaß der Männer“, so Mahyar Nejati über die Erklärungsversuche der „Nicht-Helfer“. Das Verhalten verstand der 35-jährige Friseur nicht. „Wenn jemand Hilfe braucht, hilft man“, so Mahyar.