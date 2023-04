Werke des US-Fotografen Ralph Gibson in Deichtorhallen

Der amerikanische Fotograf Ralph Gibson steht in den Deichtorhallen in seiner Ausstellung "Ralph Gibson. Secret of light". © Marcus Brandt/dpa

Die Hamburger Deichtorhallen nehmen in ihrer neuesten Ausstellung die Arbeit eines amerikanischen Fotografen in den Fokus. Rund 300 Werke von Ralph Gibson sind zu sehen. Der Künstler setzt die Realität gern ästhetisch in Szene.

Hamburg - Unter dem Motto „Secret of light“ zeigen die Hamburger Deichtorhallen eine umfassende Ausstellung des amerikanischen Fotografen Ralph Gibson. Die Schau stellt anhand ausgesuchter Serien die Entwicklung seines Werkes seit den 60er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart vor, teilten die Deichtorhallen am Donnerstag mit. Zu sehen sind bis zum 20. August rund 300 schwarz-weiße und farbige, analog und digital entstandene Arbeiten aus dem privaten Bestand des Künstlers sowie aus Arbeiten, die der Sammler F. C. Gundlach zu Beginn der 80er Jahre für seine Sammlung erwarb, die im Haus der Photographie untergebracht ist.

„Gibson interessiert sich nicht für die fotografische Dokumentation der Realität, er begreift die Fotografie selbst als ästhetische Realität“, sagte Kuratorin Sabine Schnakenberg. Ein Leitmotiv seiner Arbeiten ergebe sich dabei aus der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Fotografie - dem Zeichnen mit Licht. „Gibson benötigt das Licht nicht nur als materielle Voraussetzung für die Entstehung einer jeder seiner Fotografien, das Licht wird selbst zum Untersuchungsgegenstand und Gestaltungsmittel.“ Anschließend ist die Schau im Kunstfoyer, Versicherungskammer Kulturstiftung, in München zu sehen. dpa