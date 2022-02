Werner über Walter: „Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten“

Trainer Ole Werner von Werder Bremen. © Danny Gohlke/dpa/Archivbild

Werder Bremens Trainer Ole Werner erinnert sich vor dem Nordderby beim Hamburger SV gern an die Zusammenarbeit mit dem HSV-Coach Tim Walter bei Holstein Kiel. In der Saison 2018/19 trainierte Walter das Profiteam und Werner die U23-Mannschaft der Kieler. „Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich habe mich mit ihm immer gut verstanden“, sagte der Werder-Trainer am Freitag bei seiner Pressekonferenz zu dem großen Spitzenspiel der 2.

Bremen - Fußball-Bundesliga (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

„Was man vielleicht von außen manchmal gar nicht so vermutet: Er ist ein sehr nahbarer Typ, sehr ehrlich, sehr offen. Er kommuniziert seine Sichtweisen sehr klar“, sagte Werner über Walter. „Die Art, wie wir Fußball spielen und wie wir mit einer Mannschaft arbeiten, ist sehr unterschiedlich. Und das wird interessant sein: Der HSV spielt in einer Art und Weise Fußball, die in der Herangehensweise ein Stück weit einzigartig ist.“

Deshalb sei es auch wichtig, „dass man darauf eingeht. Aber trotzdem ist das Entscheidende, dass wir unsere Stärken auf den Platz bringen. Wir dürfen uns nicht bis zur Unkenntlichkeit verändern. Denn wir sind Werder Bremen, wir sind Tabellenführer - und so wollen wir auch auftreten. Auch wenn das ein schweres Spiel wird“, sagte Werner. dpa