Wieder am 19. August: Tocotronic kehren in Stadtpark zurück

Indie-Rock-Band

Exakt ein Jahr nach ihrem umjubelten Auftritt im Hamburger Stadtpark kehrt die Indie-Rock-Band Tocotronic wieder auf die stimmungsvolle Freilichtbühne im Stadtteil Winterhude zurück. Unterstützt wird das Quartett um Sänger Dirk von Lowtzow von Thees Uhlmann, der am Samstagabend (19.00 Uhr) mitsamt Begleitmusikern als Vorband auftritt. „Wir haben seit dem letzten Konzert im Stadtpark sehr viele Shows gespielt.

Hamburg - Für uns schließt sich mit dem erneuten Auftritt an diesem schönen Ort ein Kreis“, sagte von Lowtzow der Nachrichtenagentur dpa. Deshalb gönne sich die Band zum Ende des Sommers und zum Ende der Saison dieses Konzert zum 30. Jubiläum in der Stadt, in der für sie alles begonnen habe.

Tocotronic haben sich 1993 in der Hansestadt gegründet. Die Band zählt neben Gruppen wie Blumfeld und Die Sterne zu den Pionieren der sogenannten Hamburger Schule.

Am 19. August 2022 hatten die vier Musiker im ausverkauften Stadtpark das Publikum begeistert und unter dem Motto „The Hamburg Years“ nur Songs aus der Hamburger Zeit von 1993 bis 2003 gespielt. „Der Abend im letzten Sommer im Stadtpark in Hamburg war wirklich magisch. Es war ein Konzert, wie es sein sollte: ein Geben und Nehmen zwischen dem Publikum und uns, ein gemeinsames Surfen auf den Wellen der Musik und der Erinnerung“, sagte von Lowtzow. In diesem Jahr ist der Auftritt im Rahmen der „Nie wieder Krieg“-Tour mit vielen Songs des gleichnamigen Albums geplant. dpa