„Wir sind dann wohl die Angehörigen“ eröffnet Filmfest

Das Hamburger Filmfest startet in diesem Jahr mit einer Weltpremiere. Die Literaturverfilmung „Wir sind dann wohl die Angehörigen“ von Regisseur Hans-Christian Schmid wird am 29. September die Veranstaltung eröffnen, wie das Filmfest Hamburg am Dienstag mitteilte.

Hamburg - In dem Film geht es um die Entführung von Jan Philipp Reemtsma im März 1996 - aus der Sicht des damals 13 Jahre alten Sohnes, der Angst hat und dessen Wohnhaus über Nacht zur Einsatzzentrale der Polizei wird. Das gleichnamige Buch von Johann Scheerer, Sohn des entführten Publizisten, erschien 2018. Scheerer wird in dem Film von Claude Heinrich („Dark“) gespielt, seine Mutter von Adina Vetter („Frau Jordan stellt gleich“).

Der in Hamburg und Nordrhein-Westfalen gedrehte Film läuft in der Sektion „Große Freiheit“ und ist für den Hamburger Produzentenpreis nominiert. Der Film startet am 3. November in den deutschen Kinos. Das 30. Hamburger Filmfest geht vom 29. September bis zum 8. Oktober 2022. dpa