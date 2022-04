Wissing sieht Hamburger Infrastrukturprojekte auf gutem Weg

Teilen

Volker Wissing (FDP) spricht. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht die geplanten großen Infrastrukturprojekte in Hamburg wie die Köhlbrandquerung, die A26-Ost oder den Schienenausbau auf gutem Weg. Zwar habe sich die Bundesregierung vorgenommen, den Bundesverkehrswegeplan noch einmal zu überprüfen, sagte er am Freitag bei einem Besuch im Rathaus. „Aber für mich steht auch fest, dass wir eine gute Infrastruktur brauchen.

Hamburg - Wir müssen sie aber natürlich unseren Ambitionen anpassen, klimaneutral zu sein.“

Bei seinem Gesprächen in der Hansestadt habe er große Übereinstimmungen festgestellt. „Die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und wie wir uns in die gleiche Richtung bewegen, die gleichen Ziele definieren, die geben mir Anlass, allen, die Sorgen haben, zuzurufen: Sie müssen sich keine Sorgen machen.“

Die A26 sei so gut wie fertig, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). „Es wäre jetzt nicht besonders klug, auf die letzten Schritte in diesem Großprojekt zu verzichten.“ Ebenso wie die Köhlbrandquerung sei das eine große Investition in die Zukunft. „Und die, davon bin ich fest überzeugt, können Bund und das Land Hamburg gemeinsam stemmen.“

Hamburg gehe „in wesentlichen Dingen voran, bei der Digitalisierung, aber auch im Bereich neuer Mobilitätsformen“, sagte Wissing. „Was hier auch verstanden wurde, ist insbesondere im Verkehrssektor, dass es nicht ein oder zwei Angebote geben kann.“ Es brauche Vielfalt. „Und das Spannende ist, dass diese Vielfalt dann auch noch so miteinander verbunden werden muss, dass die Bürgerinnen und Bürger sie mühelos nutzen können.“ Dazu gehörten neben dem ÖPNV auch On-Demand- und Sharing-Angebote. „All diese Dinge werden an vielen Orten diskutiert. In Hamburg werden sie in die Hand genommen und Schritt für Schritt umgesetzt.“

Insofern könne Hamburg auch als bundesweites Beispiel dienen. „Wir haben auch darüber gesprochen, ob man aus Hamburg nicht so eine Art Modellstadt für den Bund machen könnte“, sagte Wissing. „Ich glaube, wir brauchen Leuchttürme, die uns die Richtung weisen in ganz Deutschland.“ dpa