Wladimir Klitschko ruft zum Besuch von Benefizspiel auf

Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko in Berlin. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat via Twitter zum Besuch des Hamburger Benefizfußballspiels zugunsten der Menschen in der Ukraine aufgerufen: „Seid dabei am 28. Mai im Volksparkstadion in Hamburg. Als Zuschauer, als Sponsor. Alles hilft uns“, sagte der 46-Jährige in einem Video. Gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher hat Klitschko die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen, bei der von 12.

Hamburg - 00 Uhr an ein All-Star-Team der DFB-Stiftung Sepp Herberger und ein Team Hamburg aufeinandertreffen.

„Danke, dass Ihr in unserem Team seid“, sagte der ehemalige Schwergewichtler und ergänzte: „Bitte bleibt an unserer Seite. Wir werden weiter durchhalten. Mit Eurer Hilfe.“ In der Ukraine würden die Menschen für eine Zukunft in Freiheit kämpfen: „Für uns und unsere Kinder“, betonte Klitschko

Beim HSV-Team sollen auflaufen die Ex-Profis Marcell Jansen, Piotr Trochowski, Christian Rahn, Thomas Gravesen, Stig Töfting, Harald Spörl und Bastian Reinhardt. Für die DFB-Allstars werden Thomas Helmer, Timo Hildebrand, Patrick Owomoyela, Christian Träsch, Patrick Helmes sowie DFB-Spielerinnen wie Navina Omilade, Conny Pohlers, Miriam Scheib, Jennifer Meier und Ursula Holl dabei sein.

Tickets gibt es für zehn Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Zudem kann gespendet werden. Gesammelt werden am Stadion Schlafsäcke, Woll- und Fleecedecken, die nach Kiew gebracht werden. Wladimir Klitschko: „Wie ich immer sagte: Mit den richtigen Mitspielern im Team hat man große Chancen zu gewinnen.“ dpa