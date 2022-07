Die besten Wochenmärkte Deutschlands: München vor Hamburg

Von: Kevin Goonewardena

Knapp 2000 Wochenmärkte gibt es in Deutschland. Isemarkt und Fischmarkt in Hamburg zählen mit zu besten. Ganz vorn ist München.

Hamburg – Welches sind eigentlich die schönsten Wochenmärkte Deutschlands? Dieser Frage ging das Portal für Kurzreisen kurz-mal-weg.de nach und untersuchte dafür 190 Wochenmärkte in den sechs größten Städten des Landes – Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart. Unter den Top 10 befinden sich auch zwei Märkte der Hansestadt. Das Ranking um den besten Wochenmarkt dominiert wird allerdings von – wer hätte das gedacht – der Bankenmetropole Frankfurt. Gleich drei der zehn besten Wochenmärkte der Bundesrepublik befinden sich in der größten Stadt Hessens, befanden die Tester, wie 24hamburg.de berichtet.

Name: Freie und Hansestadt Hamburg Längster Wochenmarkt Isemarkt (970 Meter) Ältester Wochenmarkt: Wochenmarkt am Sand, Harburg (mehr als 400 Jahre) Jüngster Wochenmarkt: Öko Wochenmarkt HafenCity (seit 2017)

Isemarkt in Hamburg-Eppendorf: Wochenmarkt in Hamburg auf Platz 3

Auf Rang 3 landete mit dem bekannten Wochenmarkt in Hamburg, dem Isemarkt in Hoheluft / Eppendorf, einer der beliebtesten und bekanntesten Wochenmärkte der Hansestadt, der nicht nur Besucher, sondern auch die Jury durch seine außergewöhnliche Lage zu beeindrucken wusste: Die rund 200 Stände des Marktes reihen sich wie eine Perlenschnur direkt am Ufer des Isebekkanal unter dem Viadukt der Hochbahn auf.

Dank der besonderen Überdachung steht der kulinarischen Entdeckungstour, von Bio-Burger bis Kaiserschmarrn, auch bei Hamburger Schietwetter nichts im Weg

Deutschlands bester Wochenmarkt: Diese Kategorien wurden bewertet

Wie das Abendblatt berichtet, wurden für das Wochenmarkt-Ranking vier Kategorien zur Bewertung herangezogen – die Wahl erschließt sich dabei allerdings nicht immer. So wurde die Anzahl der Marktstände bewertet, genauso wie die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (im Radius von 5 Minuten), aber auch Google-Bewertungen und die fußläufige Entfernung zum Hauptbahnhof in Kilometern. Von insgesamt 20 zu vergebenen Punkten erreichte der Isemarkt im kurz-mal-weg.de-Test 13,7 - Platz 3 unter allen getesteten Wochenmärkten Deutschlands.

Er gehört zu den schönsten Wochenmärkten Hamburgs: Der Isemarkt in Hoheluft / Eppendorf. Rund einen Kilometer schlängelt sich der beliebte Markt unter dem Viadukt der Hochbahn am Isebekkanal entlang. © Urs Moser 7 Imago

Bester Wochenmarkt Deutschland: München vor Frankfurt und Hamburg

Deutschlands bester Wochenmarkt befindet sich laut dem Test in München - der Wochenmarkt auf dem Viktualienmarkt führt mit 16,6 Punkten die Liste an - 49.442 Google-Rezensionen flossen in die Bewertung ein. Der Bauernmarkt an der Konstablerwache in Frankfurt (Rang 2) kommt auf 2.727 Bewertungen bei dem Internetkonzern, dem Isemarkt hatten zum Zeitpunkt des Tests 173 Menschen ihre Stimme gegeben, die in die Bewertung mit einfließen konnte.

Fischmarkt in Hamburg-St. Pauli schafft es ebenfalls in die Top 10

Mit dem St. Pauli Fischmarkt (10) hat es noch ein zweiter Hamburger Wochenmarkt in die ansonsten von von Frankfurt (3) den süddeutschen Städten (München 2, Stuttgart 1) dominierte Top10 geschafft. Dem Kultmarkt am Hamburger Hafen reichten 12,6 Punkte zum Einzug unter die zehn besten Märkte des Landes. Nach monatelanger Corona-Pause und anschließend nur eingeschränktem Betrieb - beispielsweise durften die Marktschreier um Aale-Dieter, Bananen-Fred oder Blumen-Gitte lange ihre Waren nicht in gewohnter, lautstarker Manier anpreisen, ist der vor allem bei Touristen und dem Feiervolk beliebte St. Pauli Fischmarkt seit einigen Wochen wieder regulär und in alter Form geöffnet.

Hamburg besonders lebenswert – und sahnt regelmäßig Preise ab

Nicht nur die Wochenmärkte Hamburgs, auch andere Institutionen oder die Stadt selbst erweisen sich immer wieder als äußerst beliebt bei Besuchern, Testern oder Experten-Jurys. SO ist etwa ermittelt worden,. dass Hamburg zu den 10 veganerfreundlichsten Städten Deutschlands gehört. Hamburg ist jedoch nicht nur für Menschen attraktiv, die auf tierische Ernährung verzichten - insgesamt gehört Hamburg zu einer der lebenswertesten Städte der Welt, wie ein kürzlich ein von The Economist veröffentlichtes Ranking ergab. Kein Wunder dass sich auch die Reichen und Superreichen des Landes in Hamburg wohl fühlen: Nirgendwo in Deutschland leben so viele Millionäre wie in Hamburg.