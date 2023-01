Wohnungsdurchsuchungen nach Silvester-Ausschreitungen

Schaulustige beobachten um Mitternacht das Silvesterfeuerwerk an den Hamburger Landungsbrücken. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Nach Ausschreitungen an Silvester in Hamburg-Hausbruch haben Beamte die Wohnungen von drei Jugendlichen durchsucht. Bei der Aktion am Dienstag seien Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Hamburg - Nach derzeitigen Erkenntnissen war es in der Neujahrsnacht im Stubbenhof zu mehreren Straftaten gekommen. Aus einer größeren Gruppe Menschen heraus waren nach Angaben der Polizei unter anderem ein HVV-Bus und ein Funkstreifenwagen mit Pyrotechnik beschossen worden. Drei Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren gerieten in den Fokus der Ermittler.

Wohnungen in Harburg, Hausbruch und Neugraben-Fischbek wurden durchsucht. Unter anderem wurden Feuerwerkskörper, drei Schreckschusswaffen mit Munition und Betäubungsmitteln sichergestellt. Die Verdächtigen blieben laut Polizei auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen. dpa