Wulschner und Bangkok Girl gewinnen Derby-Qualifikation

Benjamin Wulschner hat am Freitag in Hamburg die zweite Qualifikationsprüfung für das 91. Deutsche Spring-Derby gewonnen. Der 33-Jährige aus dem sächsischen Dahlen absolvierte auf dem Traditionsgelände in Klein Flottbek im Sattel von Bangkok Girl in 91,14 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt. Auf Platz zwei landete der Brite Harry Charles mit Controe (92,61) vor dem Iren Shane Breen.

Hamburg - Der Zweite des Derbys von 2019 benötigte auf Can Ya Makan 92,86 Sekunden.

Insgesamt blieben auf dem 720 Meter langen Parcours, der erstmals in der Derby-Woche über den drei Meter hohen Wall und die Holsteiner Wegesprünge führte, elf Paare ohne Abwurf. In beiden Qualifikationen gelangen vier Kombinationen fehlerfreie Ritte. Der aktuelle Europameister André Thieme (Plau am See) und sein 14-jähriger Hengst Contadur, die in der ersten Vorprüfung am Mittwoch null Fehler geritten waren, verzichteten am Freitag auf einen zweiten Ritt.

Bevor am Sonntag die Entscheidung über die Blauen Bänder in der Dressur (11.00 Uhr) und im Springen (14.00 Uhr) fallen, geht es für die Springreiter am Samstag (15.00 Uhr) bei der sechsten Etappe der Global Champions Tour um insgesamt 300.000 Euro Preisgeld. dpa