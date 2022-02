Yildiz verlässt Linksfraktion: Kritik an Fraktionsführung

Mehmet Yildiz, Sprecher der Linksfraktion. © picture alliance/dpa/Archivbild

Der Politiker Mehmet Yildiz verlässt die Linksfraktion der Bürgerschaft. Eine Zusammenarbeit mit der Fraktionsspitze hält Yildiz nicht mehr für möglich. In der Bürgerschaft will er dennoch weiterhin präsent sein.

Hamburg - Der bisherige sport- und friedenspolitische Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Mehmet Yildiz, hat die Fraktion verlassen. „Nach jahrelangen Konflikten in der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, samt Mobbing gegen mich und weitere Abgeordnete sowie Mitarbeiter*innen, verlasse ich die Fraktion nach langem Abwägen und vielen Gesprächen mit mir vertrauten Menschen und Genoss*innen im Landesverband“, teilte Yildiz am Donnerstag mit. Seinen Austritt verband er mit harscher Kritik an der Fraktionsführung. Yildiz will der Bürgerschaft weiter als fraktionsloser Abgeordneter angehören.

Die Doppelspitze aus Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir sei weder politisch noch persönlich in der Lage, eine Fraktion im Sinne der Partei und im Interesse eines respektvollen Miteinanders zu leiten, meinte Yildiz. „Seit Jahren wird darüber hinaus gießkannenartig das eigene Klientel bedient und eine Art Vetternwirtschaft etabliert.“ Seit Jahren schon werde sich auch über Parteiprogramm, Parteibeschlüsse und die Hamburger Wahlprogramme hinweggesetzt. „Es macht daher für mich keinen Sinn mehr, den weiteren politischen Weg gemeinsam mit der Linksfraktion zu gehen.“

Für die Fraktionsvorsitzenden kam Yildiz' Austritt offenbar nicht unerwartet. „Seit dem Sommer 2020 hat er die Kommunikation mit der Fraktion abgebrochen und Gesprächsangebote abgelehnt. Weder konnte so über seine Kritik noch über seine fehlende Fraktions- und Parlamentsarbeit ein Austausch stattfinden“, sagte Boeddinghaus.

Die Co-Fraktionsvorsitzende Özdemir warf Yildiz eine mangelnde Abgrenzung nach rechts vor. So habe er sich mit Akteuren der Querdenkerszene gemein gemacht. „Für uns als Fraktion ist aber klar: Rechte und rechtsoffene Strukturen und Personen können keine Bündnispartner:innen sein.“ Das Ausscheiden des 44-Jährigen aus der Fraktion sei „nach seinem Verhalten und seiner Abgrenzung von der Fraktion in den letzten Jahren ein ganz nahe liegender Schritt“.

Yildiz ist seit 2008 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Zunächst als parteiloser Abgeordneter, trat er 2009 der Linken bei. dpa