Zahl der Arbeitslosen in Hamburg im April gestiegen

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im April gestiegen. „Auch im vierten Monat dieses Jahres registrieren wir über 78.000 gemeldete Arbeitslose in Hamburg“, sagte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, am Freitag. Trotz des oft geäußerten und immer noch spürbaren Arbeits- und Fachkräftemangels stelle sich keine spür- und messbare Reduzierung der Arbeitslosigkeit ein.

Hamburg - Insgesamt waren den Angaben zufolge im April 78 445 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das sind zwar nur 221 mehr als im März, aber 7646 mehr als im April 2022. Die Arbeitslosenquote bleibt seit Beginn des Jahres unverändert bei 7,3 Prozent. Die Arbeitslosenstatistik bezieht sich laut Arbeitsagentur auf Daten, die bis zum 13. April erhoben wurden. dpa