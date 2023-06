Zahl der eingebürgerten Syrer in Hamburg mehr als verdoppelt

Teilen

Eine Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland und ein deutscher Reisepass liegen auf einem Tisch. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Zahl der in Hamburg eingebürgerten Syrer hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. So nahmen 1540 Syrerinnen und Syrer in der Hansestadt die deutsche Staatsbürgerschaft an, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Das seien 855 oder 124,8 Prozent mehr als im Jahr 2021. Grund für den hohen Zuwachs sei die Zuwanderung syrischer Flüchtlinge in den Jahren 2014 bis 2016, die mittlerweile immer häufiger die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllten.

Hamburg - Insgesamt seien 6300 Menschen eingebürgert worden - 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Syrerinnen und Syrer stellten den Angaben zufolge dabei rund ein Viertel aller in Hamburg eingebürgerten Personen. Danach folgten Afghanistan mit 750 Frauen und Männern, die Türkei mit 515 Menschen und Iran mit 470 Frauen und Männern. Auf Platz fünf und sechs kamen Polen und die Ukraine. Aus diesen Ländern wurden 250 beziehungsweise 225 Personen eingebürgert - wobei sich die Zahl der eingebürgerten Ukrainerinnen und Ukrainer im Vergleich zu 2021 fast vervierfacht habe. dpa