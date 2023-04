Zahl der Fälle von Geflügelpest sinkt: Stallpflicht endet

Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Schutzzone“. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Angesichts sinkender Zahlen von Geflügelpest endet am Sonntag die Stallpflicht in Hamburg. Das teilte die Verbraucherschutz-Behörde am Donnerstag mit. Die Stallpflicht galt seit dem 10. Januar 2023, um ein Übergreifen der Geflügelpest auf Tierbestände zu verhindern. Zuvor waren vermehrt Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln in Norddeutschland aufgetreten.

Hamburg - In Hamburg wurden den Angaben zufolge in den vergangenen vier Wochen sieben Fälle der Geflügelpest festgestellt. Damit sind die Zahlen weiter gesunken, wie es hieß. dpa