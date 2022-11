Zahl der Impfzentren in Hamburg stark gesunken

Teilen

Eine Mitarbeiterin befüllt eine Spritze mit einer Corona-Impfdosis. © Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Bis zu 40.000 Spritzen wurden pro Woche in Hamburgs Impfzentren verabreicht. Doch der Bedarf an Impfungen gegen Corona ist stark gesunken.

Hamburg - Gab es in der Hochphase der Corona-Pandemie noch 27 Impfzentren in Hamburg, sind es heute nur noch zwei. Die übrig gebliebenen Impfzentren am Flughafen und in Harburg seien so ausgestattet, dass man bei einem kurzfristigen Bedarf rasch reagieren und die Abläufe hochfahren könne, teilte die Gesundheitsbehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. An beiden Standorten sind demnach im Oktober dieses Jahres 3232 Menschen geimpft worden.

Nach wie vor bestehe ein Bedarf, weitere Auffrischungsimpfungen durchzuführen. Ein Großteil dieser Impfungen werde inzwischen in Arztpraxen verabreicht. Die Impfquote in Hamburg sei außerordentlich hoch, hieß es weiter.

Als die Ständige Impfkommission (Stiko) im November vergangenen Jahres Auffrischungsimpfungen empfahl, sei binnen einer Woche in jedem Hamburger Bezirk ein Impfzentrum eingerichtet worden. Rund um den Jahreswechsel habe die Zahl der in einer Woche durchgeführten Impfungen mit rund 40.000 in den städtischen Angeboten und rund 100.000 in den Arztpraxen einen Höchstwert erreicht, teilte die Gesundheitsbehörde weiter mit. Mit neun Impfzentren über alle Hamburger Bezirke hinweg, Impfstationen an 17 Krankenhäusern, einem zentralen Kinder-Impfzentrum, und bis zu zehn mobil aufgebauten Impfstationen im ganzen Stadtgebiet hätten viele Tausend Impfungen täglich angeboten werden können.

Einige Bundesländer haben bereits die Einstellung der Impfzentren beschlossen. Hintergrund: Der Bund hat eine finanzielle Beteiligung über das Jahresende hinaus bisher offengelassen. dpa