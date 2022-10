Zwei Münchner in Hamburg: ZDF zeigt alle Folgen der Kultserie

Von: Jakob Koch

Zwei Münchner in Hamburg zählt für Serienfans zu den Klassikern. ZDFneo zeigt einige Folgen nun im TV – in der ZDF-Mediathek gibt‘s alle Staffeln.

Hamburg/München – Uschi Glas, Elmar Wepper, Florian Stubenvoll, Jan Fedder: Die Liste der prominenten Darsteller in „Zwei Münchner in Hamburg“ ist lang. Nun wird nach langer Zeit wieder eine TV-Ausstrahlung vorbereitet: Spartenkanal ZDFneo zeigt in der Nacht vom 15. zum 16. November 2022 Folge 1 sowie weitere Folgen der 1. Staffel aus dem Jahr 1989 gezeigt. Neben dem Pilotfilm „Abschied von der Isar“ zeigt der Fernsehsender die Folgen „Keine Experimente“, „Der Pakt“, „Von Frau zu Frau“, „Warteschleifen“ und „Die Versöhnung“, berichtet 24hamburg.de.

Titel der Serie: Zwei Münchner in Hamburg Erscheinungsjahre: 1989–1993 Episoden-Länge: 50 Minuten (gekürzte Fassungen: 45 Minuten) Episoden: 37 in 3 Staffeln

Folge 1 von Zwei Münchner in Hamburg: Darum geht‘s in „Abschied von der Isar“

Die erste Folge „Abschied von der Isar“ (hier in der ZDF-Mediathek abrufbar) hatte seine TV-Premiere am 3. Oktober 1989 im ZDF. In Folge 1 geht es um Julia Heininger (Uschi Glas), Abteilungsleiterin der Bayernbank München. Sie erfährt, dass sie für eine neue Aufgabe vorgesehen ist: die Leitung der Bankfiliale in Hamburg. Wie sich herausstellt, soll sie dies zusammen mit Dr. Ralf-Maria Sagerer (Elmar Wepper) tun. Julias zehnjähriger Sohn Max (Florian Stubenvoll) und Haushälterin Fanny (Enzi Fuchs) sind skeptisch. Doch am Ende entschließt sich Julia, zunächst alleine nach Hamburg zu reisen und dort so schnell wie möglich eine Wohnung zu finden.

Uschi Glas neben Elmar Wepper, Florian Stubenvoll (Vorne) und Enzi Fuchs (re.) anlässlich der Dreharbeiten für die TV-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“. © APress / Imago

Zwei Münchner in Hamburg: Drehorte der ersten Staffel an bekannten Orten der Hansestadt

Hamburg hat allein im Jahr 2022 als Drehort für mehrere Filme und Serien aus der Stadt hergehalten. Und auch in der ersten Staffel Zwei Münchner in Hamburg gezeigt. Hier eine Auswahl:

Alsterhaus

Sportplatz hinter dem Kaifu Gymnasium

Flughafen Hamburg

Freihafenelbbrücke

Lilien Apotheke am Eppendorfer Baum

Marienthal Tennis and Hockey Club e.V.

Hamburg Hauptbahnhof

Ristorante Portonovo am Alsterufer

Hamburger Land & Golf Club Hittfeld e.V.

Museumshafen Oevelgönne e.V.

Hotel Waldesruh Am See

Körnerstraße in Winterhude

Jungfernstieg

Otto (GmbH & Co KG)

Wo läuft Zwei Münchner in Hamburg?

Neben der aktuellen TV-Ausstrahlung bei ZDFneo ist die Serie derzeit nur in der ZDF-Mediathek (verfügbar bis 21. Oktober 2024) oder auf DVD zu sehen. Die Disc-Version erschien am 11. September 2020 und ist bei vielen Händlern für rund 20 Euro zu haben. Alle Folgen der drei Staffeln ergeben eine Gesamtlänge von 29 Stunden und 30 Minuten.