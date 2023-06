Land unter in Hamburg: Starkregen lässt A7 untergehen

Von: Marcel Prigge

Ein heftiges Gewitter flutete am Samstag einen Teil der A7. Auch der Elbtunnel musste gesperrt werden.

Hamburg – Dass im Norden das Wetter mal etwas heftiger ausfällt, ist bekannt. Damit haben am Samstag, 17. Juni, wohl auch die hartgesottensten Norddeutschen nicht gerechnet. Ein plötzlicher Wolkenbruch über Hamburg sorgte dafür, dass ein Teil der A7 gesperrt werden musste. Auch der Elbtunnel war zeitweise dicht. Land unter in der Hansestadt.

Heftiges Gewitter in Hamburg: Starkregen lässt A7 untergehen

Von dem Gewitter und den Regenmassen betroffen waren vor allem die Stadtteile Bahrenfeld, Ottensen und Othmarschen. In anderen Stadtteilen bliebt es hingegen einfach trocken. Das Gewitter fiel nur gebietsweise heftig aus. Einsatzkräften der Polizei wurden dann gegen 18 Uhr die ersten großen Pfützen auf der A7 bei Bahrenfeld in Richtung Norden gemeldet.

Gegen 19 Uhr sorgte der Starkregen dann auf der Fahrbahn in Richtung des Elbtunnel für eine Überspülung. Der Abschnitt musste gesperrt werden. Auch war zwischenzeitlich der Elbtunnel unpassierbar. Aus diesem Grund staute sich der Verkehr am Samstag vor dem Elbtunnel ab Hausbruch auf etwa acht Kilometern. Nach einer weiteren Stunde gab es jedoch schon wieder Entwarnung: kurz nach 20 Uhr war die Strecke wieder einspurig Richtung Norden passierbar.

Ein heftiges Gewitter zog am Samstag, 17. Juni, über Hamburg. Platzregen überflutete dabei einen Teil der A7. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Aber nicht nur Autofahrer, auch Fußgänger und Radfahrer hatten im Gebiet rund um die A7 mit dem Platzregen und den Wassermassen zu kämpfen. Die Feuerwehr musste zu 19 wetterbedingten Einsätzen innerhalb von 90 Minuten in dieser Gegend ausrücken.

Ähnliche Wetterlage am Montag: Starkregen und Gewitter im Elberaum angekündigt

Gänzlich unerwartet kam der Regensturz jedoch nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor starken Gewittern in Hamburger Gebiet am Abend gewarnt. Dabei sollten Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter zusammenkommen. Am Montag könnte eine ähnliche Wetterlage eintreten, prognostiziert der DWD in einer aktuellen Wetter-Vorhersage: Am frühen Montagnachmittag kann es im Elberaum zu unwetterartigen Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter kommen. Auch mit Sturmböen um die 80 km/h und eine Gefahr für kräftige Gewitter ist zu rechnen.