Zeugen-Jehovas-Sprecher: Amoklauf begann nach Gottesdienst

Michael Tsifidaris (vorne r) gibt ein Interview nach einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium. © Christian Charisius/dpa

Der Amoklauf in einem Hamburger Versammlungsgebäude der Zeugen Jehovas begann nach Angaben eines Sprechers der Glaubensgemeinschaft nach dem regulären Gottesdienst am Donnerstag. Dieser habe um 19.00 Uhr angefangen und sei digital übertragen worden. 36 Menschen seien vor Ort gewesen, weitere 25 hätten sich digital zugeschaltet, sagte Michael Tsifidaris, Sprecher der Zeugen Jehovas in Norddeutschland, am Freitag.

Hamburg - Um 20.45 Uhr sei die Veranstaltung beendet worden, vermutlich auch der Live-Stream. „Man befand sich in den Gesprächen nach dem Gottesdienst.“

Dann habe der Anschlag begonnen. Eine Besucherin sei bereits auf dem Nachhauseweg gewesen, als der Täter nach Angaben der Polizei zehn Schüsse auf ihr Auto auf dem Parkplatz am Gebäude abgab. Die Frau habe mit dem Wagen leicht verletzt flüchten und sich bei der Polizei melden können, sagte der Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp. Nach seinen Angaben befanden sich zum Zeitpunkt des Amoklaufs 50 Gäste in dem Versammlungsgebäude im Stadtteil Alsterdorf. dpa