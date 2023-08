Zig Hamburger Betriebsgründungen: Wie seit 2008 nicht mehr

In Hamburg sind im ersten Halbjahr 2023 so viele Betriebe gegründet worden wie mindestens seit 15 Jahren nicht mehr. Insgesamt waren es 2847 Betriebe im Zeitraum Januar bis Juni, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Es handele sich dabei um die höchsten Halbjahreszahlen seit Beginn der statistischen Zeitreihe im Jahr 2008.

Hamburg - Auch die Zahl der Betriebsaufgaben zog gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 1279 Stilllegungen an. Demnach übersteigt die Zahl der Betriebsgründungen die -aufgaben um 1568.

Die Statistiker gehen im Gegensatz zu Kleingewerben von einer Betriebsgründung aus, wenn Rechtsform oder Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn die Anzeige des Gewerbes durch eine juristische Person oder eine Personengesellschaft erfolgt, wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden oder eine Handwerkskarte vorliegt. dpa