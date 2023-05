Zoff über Finale 1983: „Hamburg war einfach besser als wir“

Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Dino Zoff am 23.02.2014 bei der Auslosung EM-Qualifikation 2016 in Nizza, Frankreich. © Sebastien Nogier/EPA/dpa/Archivbild

Fußball-Weltmeister Dino Zoff ärgert sich noch 40 Jahre später über das verlorene Europapokal-Endspiel mit Juventus Turin gegen den Hamburger SV. Durch ein Tor von Felix Magath siegte der HSV 1983 in Athen im Europacup der Landesmeister mit 1:0 gegen den großen Favoriten aus Italien.

Rom - „Hamburg war einfach besser als wir. Das geschieht oft im Sport, wenn man vorher schon meint, dass man stärker ist“, sagte der 81 Jahre alte Zoff in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Mit einer Legende räumte der damalige Juventus-Kapitän jedoch auf: Dass seine Mannschaft den HSV unterschätzt habe und damals zu siegessicher in das Endspiel des Landesmeister-Pokals gegangen sei. „Das ist alles Blödsinn!“, sagte Zoff. „Klar waren wir favorisiert - Italien war ja Weltmeister, außerdem hatten wir Platini. Also tippte jeder auf uns. Aber dass wir schon vor dem Spiel an die Feier nach dem Spiel gedacht haben: Jetzt übertreiben wir mal nicht.“ dpa