Zwei Jungen bei Autounfällen in Hamburg schwer verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr Hannover fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei Jungen im Alter von 9 und 13 Jahren sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Hamburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereigneten sich die Unfälle am Donnerstagmorgen in Steilshoop und am Donnerstagabend in Rahlstedt.

Hamburg - In Steilshoop kollidierte eine 30 Jahre alte Autofahrerin mit dem Neunjährigen auf seinem Tretroller, als dieser die Steilshooper Allee an einer grünen Fußgängerampel überqueren wollte. Der Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

In Rahlstedt erfasste eine 47-jährige Autofahrerin am frühen Abend den 13-Jährigen, als dieser plötzlich auf die Straße lief - scheinbar ohne den Verkehr zu beachten, wie die Polizei mitteilte. Auch er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand stabilisiert werden konnte. Laut Polizeiangaben ist auch er mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. dpa