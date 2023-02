Zwei Menschen werden bei Streit in Hamburg-Niendorf verletzt

Polizisten und Rettungskräfte vor dem Mehrfamilienhaus. © Jonas Walzberg/dpa

Am Freitagabend eskaliert ein Streit zwischen drei Menschen in einer Wohnung in Hamburg-Niendorf. Ein Mann und eine Frau werden verletzt.

Hamburg - Nach einem Streit in einer Wohnung in Hamburg-Niendorf mit zwei Verletzten ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Bei dem Streit wurde am späten Freitagabend ein Mann durch Stiche schwer verletzt, er kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau erlitt Blutergüsse und eine Verletzung im Gesicht.

Ein weiterer Mann war laut Polizei an dem Streit beteiligt, er wurde jedoch nicht verletzt. Zum Ablauf der Auseinandersetzung wollte die Polizei am Samstag aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben machen. dpa