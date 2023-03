Rockerkrieg in Wohngebiet? Zwei Tote nach Schießerei in Hamburg

Von: Marcel Prigge

In Hamburg-Langenhorn sind nach Schüssen am späten Samstagabend zwei Tote entdeckt worden. Die Polizei ermittelt. © Jonas Walzberg/dpa

Nach Schüssen am späten Samstagabend sind zwei Tote in Hamburg-Langenhorn entdeckt worden. Bei den Männern soll es sich um Mitglieder einer Rockervereinigung handeln.

Hamburg – Zu einer Schießerei mit zwei Toten ist es am späten Samstagabend, 25. März 2023, in Hamburg-Langenhorn gekommen. Neben einem der Opfer soll ein Revolver gelegen haben. Es soll sich bei den beiden toten Männern um Mitglieder einer Rockervereinigung handeln.

Schüsse in Hamburg-Langenhorn: Zwei Tote zwischen Mehrfamilienhäuser entdeckt

Laut Informationen der Bild sollen um 23:32 Uhr am Samstagabend mehrere Zeugen Schüsse in der Straße Reeborn in Hamburg-Langenhorn gemeldet haben. Zu dem Großeinsatz rückten 28 Streifenwagen aus. Zwischen zwei Mehrfamilienhäuser hätten die Polizeibeamten die beiden Toten entdeckt haben.

Beide Männer seien offenbar sofort tot gewesen. Nach Angaben des Hamburger Abendblatts lag neben einem der Opfer ein Revolver. Laut den ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft, sei einer der Männer durch mehrere Schüsse getötet worden. Der mutmaßliche Schütze solle sich anschließend selbst gerichtet haben. Die genauen Identitäten standen am frühen Sonntagmorgen noch nicht fest.

Nach Schießerei in Langenhorn: Aggressive Schaulustige am Tatort

Weiter heißt es, dass sich rund 30 Minuten nach den Schüssen mehrere aufgebrachte Männer am Tatort versammelten und sich aggressiv verhielten. Polizisten hätten daraufhin den Bereich weiträumig abgesperrt. Auch eine Sichtschutzwand sei aufgestellt worden.

Nach Informationen des Abendblattes soll es sich bei den Toten um Mitglieder einer Rockervereinigung handeln. Die Ermittlungen – auch mit Vernehmungen am Tatort – dauern an.