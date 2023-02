Zwei Verletzte bei Streit mit Messer in Hamburg-Harburg

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem handfesten Streit unter fünf Männern sind in Hamburg-Harburg am frühen Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Ein Mann habe durch ein Messer Stich- oder Schnittverletzungen am Rücken erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiterer trug demnach eine Wunde am Auge davon, von der zunächst aber nicht klar war, ob auch sie durch ein Messer verursacht wurde.

Hamburg - Beide Männer seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Nach den drei anderen werde gefahndet. Nähere Angaben zu den Beteiligten oder zum Grund der Auseinandersetzung in der Wilstorfer Straße konnte die Polizei zunächst nicht machen. dpa