Zweijährige landet im Gleis und verletzt sich leicht

Teilen

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine Zweijährige ist beim Anfahren einer Hamburger U-Bahn mitsamt einem Fahrradanhänger auf das Gleis gefallen und ist dabei leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte die 30-jährige Mutter mit dem Anhänger, in dem ihr Kind saß, in eine Bahn an der Station Berliner Tor einsteigen. Als die U-Bahn allerdings abfuhr, wurde der Wagen mit der Tochter offenbar mitgerissen und fiel schließlich auf die Gleise.

Hamburg - Ein 31-Jähriger holte das Mädchen mit Schürfwunden und einer Platzwunde an der Lippe zurück auf den Bahnsteig. Sie wurde nach dem Unglück am Freitagmorgen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft nun, wie der Fahrradwagen überhaupt von der Bahn mitgerissen werden konnte.

Nur wenige Stunden zuvor war ein 35-Jähriger in Hamburg-Stellingen ebenfalls auf Gleisen verletzt worden, als ihn eine S-Bahn trotz eingeleiteter Vollbremsung touchierte. Die Bundespolizei warnte in diesem Zusammenhang vor Gefahren an Bahnanlagen, die zu schweren, teilweise lebensgefährlichen Unfällen führen können. dpa