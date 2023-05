Zwölf herausragende Inszenierungen bei Privattheatertagen

Teilen

Ein rote Vorhang ist zu sehen. © Marcus Brandt/dpa/Illustration

Die Nominierungen für die Monica-Bleibtreu-Preise 2023 stehen fest: Insgesamt zwölf herausragende Inszenierungen werden bei den bundesweiten Privattheatertagen vom 27. Juni bis zum 9. Juli in Hamburg gezeigt. Insgesamt hatten sich 49 Privattheater mit 76 Inszenierungen in den drei Kategorien (Moderner) Klassiker, (Zeitgenössisches) Drama und Komödie beworben, teilten die Veranstalter am Montag in Hamburg mit.

Hamburg - Eine neunköpfige Jury hatte die Theater besucht und zwölf Produktionen ausgewählt, die während des Festivals auf verschiedenen Hamburger Bühnen gezeigt werden. Bei einer Gala in den Hamburger Kammerspielen werden die Monica-Bleibtreu-Preise überreicht.

In der Kategorie Komödie wurden nominiert: „Der seltsame Fall der Prudencia Hart“ von David Greig (Bremer Shakespeare Company), „Die Goldfische“ nach dem Kinofilm von Alireza Golafshan (Comödie Dresden), „How to date a feminist“ von Samantha Ellis (Gostner Hoftheater) und „Sicks and Stones“ von Vinay Patel (Hofspielhaus München).

In der Kategorie (Zeitgenössisches Drama) wurden nominiert: „The Wanderers“ von Anna Ziegler (Ernst Deutsch Theater Hamburg), „Die ganze Hand“ von Jeremias Heppeler (Theater Lindenhof Melchingen), „Boy in a white room“ nach dem Roman von Karl Orlsberg (Überzwerg Theater am Kästnerplatz) und „Die zwei Päpste“ von Anthony McCarten (Wolfgang Borchert Theater Münster).

In der Kategorie (Moderner) Klassiker wurden nominiert: „Harold und Maude“ nach dem Film von Colin Higgins (Junges Theater Göttingen), „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch (Schlosspark Theater Berlin), „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht (Theater Ansbach) und „Woyzeck“ von Georg Büchner (Theater Lindenhof Melchingen). dpa