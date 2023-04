Zahlreiche seltsame Hepatitis-Fälle bei Kindern – Studien decken möglichen Zusammenhang auf

Von: Christoph Gschoßmann

Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern stellten Forscher weltweit vor ein Rätsel. Nun scheint klar: Ein anderes Virus ist wohl mitverantwortlich für die Fälle.

München - Mysteriöse Hepatitis-Fälle brachten Forscher zum Staunen: Kinder infizierten sich, doch es wurden keine Hepatitisviren bei ihnen festgestellt. Nun ist der Fall scheinbar gelöst, denn gleich drei Studien kommen zu derselben Erklärung für dieses Rätsel. Es soll sich um ein bisher unbeachtetes Virus handeln.

Im Frühjahr 2022 wurden die seltsamen Fälle erstmals publik. So traten laut WHO etwa 1000 Fälle von Kindern mit schwerer Hepatitis auf. Wegen der Leberentzündung mussten etwa 50 von ihnen auf eine Lebertransplantation setzen, doch mindestens 22 von ihnen überlebten nicht. Zuvor seien die Kinder gesund gewesen, doch es konnten anschließend keine Hepatitis-Viren festgestellt werden.

Virus AAV2: Es kann selbst keine Krankheiten verursachen

Nun erklären sich Forscher das Rätsel mit dem Virus AAV2. Im Fachblatt Nature werden drei unabhängige Studien zusammengefasst. Im University College London, im schottischen Glasgow und an der University of California fand man in Leber- und Blutgewebeproben teilweise hohe Konzentationen von AAV2. Bei dem Virus stand die Wissenschaft bisher unter der Annahme, dass es gar keine Krankheiten verursachen kann.

Die Leber ist von Hepatits betroffen. © Science Photo Library/IMAGO

Alleine schafft es dies wohl wirklich nicht, doch AAV2 bekam demnach Unterstützung. Man fand auch Spuren eines Adenovirus und eines Herpesvirus, die die Vermehrung von AAV2 ermöglicht haben könnten. In Kalifornien heißt es: „Wir waren überrascht von der Tatsache, dass die Infektionen, die wir bei diesen Kindern feststellten, nicht durch ein ungewöhnliches, neu auftretendes Virus verursacht wurden, sondern durch häufige virale Kinderkrankheitserreger“, so Charles Chiu, Hauptautor der US-Studie, in einer Mitteilung. Bei allen erkrankten Kindern in Kalifornien fand man den Epstein-Barr-Virus oder den Herpesvirus.

Zusammenhang mit Corona? „Der Zeitpunkt des Ausbruchs könnte damit erklärt werden“

Dass die Untersuchungen auf zwei Kontinenten durchgeführt worden seien, mache diese wertvoller, meint Frank Tacke von der Berliner Charité. „Alle drei Studien machen die gleiche Beobachtung von AAV2 bei Kindern mit ungeklärter akuter Hepatitis“, kommentiert er. Er kritisiert aber auch, dass sie rückblickend durchgeführt worden seien und dass nur wenige Fälle oder Leberproben untersucht worden seien. Auch die Studienautoren gestehen ein, dass unklar bleibe, welche Rolle AAV2 bei der Leberentzündung spiele. Es gebe nur „begrenzte direkte Beweise“ dafür, dass es Hepatitis verursachen könnte. In Glasgow gibt es die Theorie, dass Erbanlagen die Ursache für die Krankheit sein könnten, anstatt AAV2. 93 Prozent der erkrankten Kinder waren Träger einer für Autoimmunkrankheiten anfällige Genvariante.

Eine weitere Theorie bezieht sich auf das Coronavirus, denn die Hepatitis-Welle sei gleichzeitig mit der weltweiten Lockerungsphase der Corona-Maßnahmen aufgetreten. Tacke sagt: „Der Zeitpunkt des Ausbruchs könnte damit erklärt werden, dass die Kinder nach den Schließungen plötzlich einer Flut von Viren ausgesetzt waren oder ein schlecht ausgebildetes Immunsystem hatten, was zu einer erhöhten Anfälligkeit für ansonsten harmlose Viren führte.“ Auch der US-Wissenschaftler Chiu erklärt: „Es könnte eine unbeabsichtigte Folge dessen sein, was wir in den letzten zwei bis drei Jahren der Pandemie erlebt haben.“ Die gute Nachricht aber: Weniger Kinder erkranken an schwerer Hepatitis. Um sich zu schützen, empfehlen die Forscher, wie während Corona, häufiges Händewaschen und häusliche Isolation bei Krankheit. (cgsc)

