„Nicht nötig“: Virologe Streeck will sich nicht erneut gegen Corona impfen lassen

Da befindet er sich in bester Gesellschaft. Ich werde mich auf keinen Fall ein viertes Mal impfen lassen und wenn mir der Himmel auf den Kopf fällt.

Warum steht da nicht, dass er infiziert war und gar keine Impfung braucht.

Vielleicht weil er noch dazu sagt, dass er auch keine bräuchte, wäre er nicht infiziert gewesen? Long Covid dürfte weitestgehend eine psychosomatische Angelegenheit sein. Selbst das Ärzteblatt (10.11.21) geht mit Blick auf eine französische Studie davon aus, dass mehr als die Hälfte der sogenannten Long-Covid-Patienten gar nie infiziert waren. Aber das ist noch längst nicht alles: Die Studie hat außerdem ein konkretes Symptom untersucht: chronische Müdigkeit/Abgeschlagenheit). Von den Patienten, die tatsächlich Covid hatten, gaben 13,8% an, darunter zu leiden. Allerdings auch 12,6% derjenigen, die nur glaubten, es gehabt zu haben, was sich aber bei einem Bluttest auf Antikörper nicht bestätigte. Das ist ein Unterschied, der bereits im statistischen Rauschen verschwindet, so dass nicht mal gesichert ist, dass es chronische Müdigkeit nach Covid überhaupt gibt.