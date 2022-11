Mann erleidet Herzstillstand – Moderne Notruftechnik rettet sein Leben

Von: Victoria Krumbeck

Ein Mann rief den Notruf und schaffte es nicht mehr zu sagen, wo er sich befindet. Dank einer Notruftechnik konnte der Anrufer gefunden und gerettet werden.

Bad Schwalbach/München - Die moderne Technik erleichtert nicht nur den Alltag vieler Menschen, sie kann auch Leben retten. Ein Fall aus Bad Schwalbach machte dies deutlich: Ein Mann erleidet einen Herzinfarkt, doch als er den Rettungsdienst ruft, kann dieser kaum noch sprechen. Trotzdem ist fünf Minuten später ein Notarzt da, der den Mann wiederbeleben kann. Eine spezielle Technik und eine organisierte Rettungskette konnten dem Mann das Leben retten.

Herzinfarkt: Mann wird durch moderne Notruftechnik gerettet

Am Freitagabend um 22:44 Uhr geht ein Notruf in der Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises ein. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mann, der in dem Moment einen Herzinfarkt erleidet. Er spricht undeutlich, sodass der Einsatzbearbeiter kaum etwas verstehen kann. Und dann hört er plötzlich nichts mehr, wie aus einer Meldung des Rettungsdienstes Rheingau-Taunus-Kreis hervorgeht. Der Bearbeiter handelt schnell, denn durch die schwächer werdenden Atemgeräusche wird ihm klar, dass es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt.

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Da der Mann mit dem Herzinfarkt nicht mehr sagen konnte, wo er sich befindet, musste der Standort anderweitig herausgefunden werden. Über die automatischen Standortübermittlung AML (Advanced Mobile Location) konnte die Position des Mannes auf etwa fünf Meter genau lokalisiert werden. Das AML-System ist ein Dienst, der in modernen Smartphones integriert ist.

Das Smartphone kann durch die Wahl der Rufnummer erkennen, ob es sich um einen Notruf handelt. Wenn jemand zum Beispiel die 112 anruft, dann wird die Ortungsfunktion aktiviert, die die Positionsdaten automatisch an die Notrufzentrale sendet, wie die integrierte Regionalleitstelle Süd das System erklärt. Die Übermittlung erfolgt über das Internet oder als SMS. Das AML-System ist bei modernen Smartphones direkt in das Betriebssystem integriert. Apple-Geräte ab iOS 13.3 und Android-Smartphones mit Android One und Android 10 unterstützen das AML-System.

Nach Herzinfarkt: Rettungsdienst findet Mann und reanimiert ihn

Der Einsatzbearbeiter schickte sofort Rettungskräfte auf die Suche. Er selbst blieb am Telefon dran, um mögliche Geräusche zu erkennen, die auf den Standort des Mannes hindeuten könnten, damit der Standort noch weiter eingegrenzt werden konnte. Fünf Minuten nach der Alarmierung konnte der Notarzt den Mann auf einem Grundstück neben der Straße finden. Der Patient musste reanimiert werden, da er keinen Puls mehr hatte. Etwa 40 Minuten nach dem Eintreffen des Notrufes konnte der Mann mit seinem eigenen Herzschlag in Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Zustand konnte sich in der Nacht stabilisieren.

Das AML-System sowie der Einsatz des Rettungsdienstes rette dem Mann das Leben. Bei einem Herzinfarkt zählt jede Sekunde, daher ist es wichtig, regelmäßig sein Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen. Einen Herzinfarkt zu erkennen, kann ebenso wichtig sein, um schnell zu handeln. (vk)