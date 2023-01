150.000 Euro Schaden bei Brand in leerstehendem Wohnhaus

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) hat nach Schätzungen der Polizei einen Sachschaden von mindestens 150.000 Euro verursacht. Bei dem Feuer am Dienstagmorgen wurde niemand verletzt, wie die Polizeidirektion Schwalm-Eder mitteilte. Ein Zeuge hatte am Morgen Rauch an dem Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Bad Zwesten - Kurz darauf habe diese den Brand gelöscht. Brandermittler sollen die Ursache des Brandes klären. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. dpa